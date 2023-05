Festa Play The Games Partecipazione e sorrisi per gli atleti speciali

E’ stata un successo di partecipazione la tappa lucchese dei Play The Games. Per tre giorni – da venerdì a oggi – gli atleti ”speciali” hanno invaso la città, a partire dal corteo di apertura – venerdì – alla presenza del sindaco Mario Pardini e degli assessori Fabio Barsanti, Giovanni Minniti e Simona Testaferrata per le vie del centro fino alla festa finale di ieri sera in piazza San Francesco.

Notevoli i numeri dell’evento, che fin dalla sua apertura ha travolto la città con grande entusiasmo e passione: 10 team partecipanti, 149 atleti, 19 coach di disciplina, 21 accompagnatori, 108 familiari e 100 volontari.

“Lo sport come mezzo e veicolo di grandi obiettivi e valori, come l’autonomia e l’inclusione all’interno della società – ha detto il sindaco Pardini – Promuovendo un vero e proprio cambiamento culturale e abbattendo gli stereotipi e i pregiudizi verso la disabilità intellettiva è sbarcato a Lucca l’evento Play the Games, Special Olympics Italia 2023, organizzato da Special Olympics Italia Team Toscana e Allegra Brigata".

I Play The Games rappresentano un grande appuntamento con lo sport costituito da un calendario di eventi, regionali ed interregionali, programmati in diverse regioni italiane.