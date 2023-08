Festa per i 40 anni dell’orchestrina

Villa Collemandina ha festeggiato durante una simpatica serata i 40 anni dalla nascita della storica l’orchestrina de "I ragazzi di Villa", diretta fin dall’inizio dal maestro Mauro Peccioli e tornata ad esibirsi nell’occasione dal sapore amarcord. La sede non poteva che essere il Teatro paesano, dove avvenne anche il debutto. Il gruppo aveva continuato ad allietare il paese per diversi anni, in occasione delle varie ricorrenze, per poi dare vita all’attuale banda musicale. Il complesso, di circa 20 elementi, dopo alcune prove nelle scorse settimane, si è esibito con l’entusiasmo di sempre, eseguendo brani musicali dell’epoca, composti dallo stesso maestro Peccioli e alcuni arrangiati per occasione dallo stesso maestro. Dino Magistrelli