Festa per i 172 anni della Municipale “Più sanzioni, ma meno incidenti“

Più sanzioni per violazioni al codice della strada (più 15% dal luglio 2022 ad oggi) – con il 74% dei ricorsi vinti dall’amministrazione davanti al Giudice di Pace – e, soprattutto, meno incidenti. E’ uno dei dati significativi evidenziato dal vicesindaco e assessore alla sicurezza Giovanni Minniti che, con il comandante Maurizio Prina, ieri mattina al Real Collegio ha aperto la cerimonia per il 172esimo anniversario del Corpo di Polizia Municipale. L’assessore Minniti ha anche ricordato i tre nuovi dispositivi per il controllo a distanza delle situazione di abbandono dei rifiuti (1.417 esposti gestiti contro le situazioni di degrado), e l’incremento di telecamere fisse di videosorveglianza. Per quanto riguarda le sanzioni per infrazioni sulla strada nell’arco del 2022 sono state 94.829 mentre per i verbali amministrativi (violazioni di ordinanze e regolamenti comunali) la cifra è di 1.237. Aumenta anche il numero di multe per accessi irregolari nella Ztl rispetto al 2021: nell’arco del 2022 sono stati ben 58.649.

“I risultati ottenuti dalle varie anime del Corpo di Polizia Municipale – ha sottolineato l’assessore Minniti – evidenziano un efficace presidio del territorio dal punto di vista della sicurezza stradale, della sicurezza urbana, del contrasto al degrado urbano, della tutela dell’ambiente, dell’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, dei controlli in tema di autotrasporto, della rilevazione degli incidenti stradali oltre che della viabilità e del controllo del traffico cittadino oltre ad una ottima percentuale di sentenze favorevoli in contenzioso e all’attività di collaborazione attiva con i cittadini per il tramite dei punti di ascolto nelle varie frazioni“.

A entrare nel dettaglio dell’attività è stato il comandante Maurizio Prina che ha abbracciato storia e attualità ricordando gli albori del Corpo ma anche il contributo “smart“ con le bacheche social attive su Facebook e Instagram che informano sugli aspetti della prevenzione. “Nel corso del 2022 – ha illustrato il comandante Prina – Il Nucleo Viabilità e Pronto Intervento ha effettuato un numero considerevole di servizi dedicati ai controlli circa l’uso delle cinture di sicurezza (202 sanzioni), dei telefoni cellulari durante la guida (228 sanzioni) e il rispetto dei limiti di velocità (1.144 sanzioni), il mancato rispetto delle scadenze delle revisioni (161 sanzioni) e della copertura assicurativa (66 sanzioni). Sul fronte degli incidenti stradali ne abbiamo rilevati 582 di cui 4 mortali, 351 con feriti. Il numero annuo degli incidenti stradali a Lucca pare in sensibile diminuzione – – ha evidenziato Prina – , grazie anche all’attività di prevenzione svolta dagli agenti lungo le strade del territorio comunale“. Inoltre nel 2022 le principali violazioni al Regolamento di Polizia Urbana hanno portato a 182 sanzioni, 76 i provvedimenti di allontanamento (Dacu), sono stati effettuati 7 sequestri penali e redatte 21 notizie di reato.

La piaga resta l’abbandono dei rifiuti sul territorio: ben 888 verbali in un anno di cui 148 per conferimento non corretto, 122 abbandono rifiuto utenze domestiche in centro storico, 291 abbandono rifiuti di utenze non domestiche in centro, 109 abbandono rifiuti utenze domestiche fuori dal centro, 38 abbandono rifiuti utenze non domestiche fuori dal centro, 44 abbandono rifiuti a isole ecologiche con videosorveglianza, 27 abbandoni colti con fototrappola. Sempre a tutela dell’ambiente sono stati rimossi 38 veicoli abbandonati in area pubblica e 987 velocipedi. Il nucleo di Polizia Edilizia ha gestito 148 attività di anti-abusivismo edilizio, 13

comunicazioni di notizie di reato e 19 deleghe d’indagine.

Laura Sartini