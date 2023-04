Festa no stop con incontri, dj set e lo showcase con Giovanni Toscano

Tre giorni di festa allo Sky Stone and Songs all’insegna del vinile: ecco cosa accade in occasione del Record Store Day 2023 in via Vittorio Veneto il 21, 22 e 23 aprile. Si inizia venerdì 21, con l’appuntamento del ciclo di incontri ‘Friday I’m in Love’, che vede protagonista Matteo Lorenzetti. Lorenzetti, a partire dalle 21.15, racconterà la storia degli Arctic Monkeys e la loro corsa selvaggia verso il successo. Dalla mezzanotte, infine, ci sarà tempo e spazio per una vendita ‘notturna’ delle uscite speciali del Record Store Day.

Il 22 aprile è il Record Store Day e, quindi, protagoniste saranno tutte le pubblicazioni speciali che caratterizzano da sempre la festa dei negozi indipendenti in tutto il mondo e che, quest’anno, hanno come ambasciatore d’eccezione il cantautore americano Jason Isbell. Ma non ci sarà solo questo: alle 17, lo Sky Stone ospiterà Markeno – alias Marco Parenti – che darà vita a un dj set di stampo internazionale. Infine, domenica 23, è la volta dello showcase di Giovanni Toscano. A partire dalle 17.30, l’artista sarà protagonista di un talk tra chiacchiere e musica per presentare ‘Arrogantissimo’, suo disco d’esordio, dove il ‘cantastorie’ pisano racconta la sua vita, la disillusione di un amore, una sera d’estate tra amici, una relazione mai cominciata, un’altra che è già finita, ma in cui è difficile dirsi addio.