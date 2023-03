Festa grande per i 100 anni di nonna Liliana

Una festa da incorniciare quella per i 100 anni tondi di Liliana Tartagli, mamma del noto ristoratore Corrado Petretti, titolare del rinomato “All’Olivo” in via Arancio in centro storico, e anche di Enrico e Carla. Nessuno ha voluto mancare a questo speciale compleanno con cento candeline che ha richiamato parenti da Bruxelles, da Valencia, dalla Francia. Una calorosissima e partecipata reunion “europea” che è stata ospitata sabato al ristorante Vipore. Liliana varca proprio oggi lo straordinario traguardo del secolo. Una festosa conviviale all’insegna dei piatti della tradizione e poi un vivace brindisi a suggellare un momento tutto speciale, tra gioia e commozione, con la festeggiata felicemente immersa nell’affetto dei parenti e amici, figli e nipoti che non hanno lesinato in auguri e abbracci.