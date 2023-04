Festa grande in villa per tre amici neo-laureati in Medicina

Tre giovani lucchesi la scorsa settimana hanno conseguito la Laurea in Medicina e Chirurgia all’Università di Pisa. Sono Claudia Donati, Giulia Castiglione e Stefano Adami. I ragazzi hanno affrontato il percorso di studio, intercalato alla pratica ospedaliera aiutandosi a vicenda sopratutto nel difficile periodo Covid. Le limitazioni imposte in questo periodo storico hanno infatti determinato l’incapacità di interazione sociale non soltanto durante le lezioni in presenza ma anche nelle diverse Aule Studio portando di conseguenza a un allontanamento che avrebbe senza dubbio ostacolato il percorso di studio. Nonostante questo sono riusciti ad aiutarsi a vicenda così da tornare alla normale vita universitaria ancora più motivati di prima.

Le tesi sono state sostenute su argomenti differenti: per Claudia Donati una tesi sperimentale sull’utilizzo di un potenziale marcatore biologico nei pazienti affetti da neoplasia polmonare; per Giulia Castiglione una tesi sperimentale sull’utilizzo di un farmaco al fine di limitare la richiesta trasfusionale in chirurgia ortopedica oncologica; Stefano Adami ha sostenuto una tesi sperimentale sul preliminare utilizzo di una particolare tecnica per la diagnosi precoce di carcinoma prostatico. I ragazzi festeggeranno l’evento con gli amici il 14 aprile in una villa sulle colline lucchesi.