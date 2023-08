Festa di San Rocco a Lucca: il programma

Tutto pronto a San Rocco in Turrite per la festa del patrono. Da oltre 400 anni il 16 agosto nel paesino che fa parte del comune di Pescaglia si rinnova un rito particolare al quale partecipano centinaia di persone, ovvero il “bacio delle croci“, fra la confraternita di Pescaglia e quella di San Rocco che ricorda il miracolo compiuto dal santo durante un’epidemia di peste, il quale non permise che il contagio giungesse in Val di Turrite. Subito dopo il bacio fra le due croci parrocchiali si formerà come da tradizione la processione che segue un breve percorso nei dintorni della Chiesa, sottolineato dalla “Gazzarra“ ossia lo scoppio di mortaretti, disposti in sequenza fino a produrre un finale fragoroso detto “Strepito“.

La tradizione trae origine dai festeggiamenti che la Repubblica di Lucca tributò al Volto Santo nella sua incoronazione il 12 settembre 1655. Quest’anno in occasione della festa verrà portata in processione la statua di San Rocco (nella foto) recentemente restaurata da Ilaria Nardini e Laura Lanciotti sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza. I parrocchiani di San Rocco, guidati dal parroco padre Francesco Petrillo, ringraziano quanti hanno reso possibile il recupero non tanto di una semplice statua quanto di un vero e proprio simbolo, che identifica l’intera comunità.

Questo il programma della festa: ore 9 Santa Messa, ore 10 Processione e bacio delle croci con la tradizionale gazzarra, ore 11 Santa Messa Solenne, ore 17 Vespri. Presterà servizio il corpo bandistico “G. Puccini“ di Nozzano Castello.