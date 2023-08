"Festa di Passaggio di Testimone a Gallicano per Maria Stella Pieroni di "Il Filo d'Arianna"

Una bella, emozionante e partecipata festa ha accolto Maria Stella Pieroni, presidente dell’Associazione di Promozione Sociale “Il Filo d’Arianna“, con sede nel comune di Gallicano, che dopo 18 anni di direzione lascia il passo per, dice lei, raggiunti limiti d’età. Molto amata, ha ricevuto nella sede a Ponte di Campia, tra buon cibo, canti, balli e tanta allegria, i ringraziamenti di collaboratori e collaboratrici che negli anni le sono stati vicini, affrontando molti scogli senza indietreggiare nel portare avanti un gran numero di progetti, tutti a favore delle fasce più deboli della comunità. Da parte sua la presidente uscente ha contraccambiato, non senza emozione, la gratitudine per l’importante percorso di continua crescita costruito insieme negli anni con grande unione di intenti e passione.

L’Associazione Filo d’Arianna, costituita nel 2001, è, infatti, impegnata a fondo in azioni di promozione della salute mentale e di sensibilizzazione sui problemi della marginalità, collaborando attivamente con gli enti locali e con le scuole. Il principale ambito di attività è stato individuato nell’intensa collaborazione con l’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti della Valle del Serchio, Asl Toscana nord ovest. Presente alla festa, con il sindaco di Gallicano David Saisi in rappresentanza dell’amministrazione comunale, il dottor Mario Betti, responsabile della Psichiatria della Valle del Serchio e tante persone desiderose di salutare Maria Stella e augurarle una serena pausa dagli impegni di sempre.

Con loro, anche la nuova presidente del “Filo d’Arianna“ Stefania Sartini, medico psichiatra, che ha espresso la volontà di procedere in continuità con l’opera della storica presidenza cercando di procedere nel solco del miglioramento continuo che l’ha contraddistinta. Un passaggio poi sugli attuali "lavori in corso", come il laboratorio di ceramica e di falegnameria per la realizzazione di originali manufatti, poi esposti nella sede pubblica di via Cavour a Gallicano capoluogo. Con i proventi della loro vendita l’associazione si autofinanzia e procede a mettere in campo progetti di inclusione sociale. Gli iscritti all’associazione, inoltre, portano avanti diverse attività sempre nel settore del disagio mentale, tra le quali iniziative mirate alla riduzione dello stigma sociale legato alle difficoltà psichiche.

Tra i vari progetti attualmente attivi, vi sono i campi estivi per i bambini e ragazzi, dalla scuole materne fino alle secondarie di primo grado, le uscite periodiche con gli utenti, i gruppi di auto aiuto settimanale, tutto reso possibile anche grazie al sostegno, tra gli altri, dell’Unione Comuni Valle del Serchio e della Fondazione per la Coesione Sociale Onlus.

Fiorella Corti