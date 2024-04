Festa dell’Olio. Tutti gli eventi

Torna la Festa dell’Olio, giunta quest’anno alla sua 19edima edizione. Oggi e domani si rinnova a Valdottavo l’appuntamento storico e tradizionale, organizzato dall’associazione Valle dell’Olio con il contributo del Comune di Borgo a Mozzano e la collaborazione del frantoio Valdottavo, l’Athletic Club Valdottavo e la Misericordia di Borgo a Mozzano.

Si comincia oggi alle 10.30 con l’apertura dei mercatini e l’inaugurazione della mostra di pittura allestita dalla Misericordia di Borgo a Mozzano a Casa Mezzetti: esposte le opere di Giuseppe Pierucci, Maria Elena Moriconi e Debora Bertolacci. Alle 11 si terrà il corso teorico di potatura ulivi, metodo Roventini. Alle 15, al via la 4° passeggiata a sei zampe e la parte pratica del corso. Alle 16.30 una sala di Casa Mezzetti sarà dedicata a Giuseppe Bini mentre alle 17 due mezzi della Misericordia di Borgo a Mozzano saranno intitolati alla memoria di Andrea Papeschi. Alle 22, musica con i Balla Ballerini Band. Il giorno successivo i mercatini apriranno alle 9.30 e alle 9.45 il Complesso Bandistico di Valdottavo si esibirà in un concerto itinerante. Alle 10 prenderà il via la 15° passeggiata ecologica il cui ricavato sarà devoluto all’AIRC, mentre alle 15 si terrà la sfilata di moda in piazza Vittorio Veneto con la partecipazione di Abbigliamento Bartolomei, Baloo Abbigliamento e Due Punti di Paolinelli Anna con le esibizioni di Centro d’Arti e Filodrammatica di Valdottavo.