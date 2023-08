Festa dello sport Domenica di festa

Anche a Porcari arriva la festa dello sport. Quasi in contemporanea con altri territori limitrofi, il 17 settembre, una domenica, il paese si trasformerà in una "giostra" di discipline sportive. Ce ne sarà per tutti e per tutti i gusti. Sorprese e premi, gadget, con possibilità di cimentarsi in una serie di discipline, per mettersi alla prova ma soprattutto per stare insieme, per fare aggregazione. Una bella sinergia con l’associazione Happy Porcari (quella che organizza anche il Carnevale), che coordina il meccanismo, con tutte le realtà sportive che animeranno la giornata con il supporto di alcuni sponsor che credono nello sport a livello locale.

"Un bel lavoro di squadra – dichiarano dal Comune - con Susy Rovai, consigliere incaricato allo sport, che ha lavorato con notevole impegno ed in maniera proficua per giungere a questo giorno, dove ci sarà davvero tanto divertimento sportivo per tutti. Entro pochi giorni sveleremo nuovi dettagli.".

Fin qui il Comune. A Porcari, tra l’altro, la festa dello sport vanta una certa tradizione, con molte edizioni ormai realizzate nel corso del tempo, anche con altre amministrazioni. E’ una specie di avviamento, perché i giovani e i ragazzi di Porcari potranno sbizzarrirsi nelle lor specialità e discipline preferite.

Ci sono praticamente tutte. L’attività motoria come aggregazione, come idea di far parte di una squadra o da soli, ma sempre con altri. A Capannori in questo 2023 la manifestazione dedicata allo sport sarà effettuata in concomitanza con l’attesa festa dell’aria. Poi toccherà ad Altopascio.

Ma.Ste.