Festa dello Sport al parco fluviale Sabato venti discipline in vetrina

Il Parco Fluviale al centro delle attività e, presto, anche degli interventi di riqualificazione del Pnrr, che saranno in connessione diretta con il Palazzetto e la nuova piscina nell’area ex Croce Rossa. Come “aperitivo“ sabato dalle 10 alle 18, dalla Terrazza Petroni agli Albogatti, si terrà la Festa dello Sport, un appuntamento dedicato alla promozione e divulgazione delle discipline sportive, voluto dall’assessorato allo sport con la collaborazione di Coni, Sport e Salute, Aics, Asi, Uisp, Libertas, Unvs, Panathlon International. Più di venti attività sportive con i loro stand, compreso il rafting nel fiume per dar vita a dimostrazione e incoraggiare a provare. La manifestazione è stata presentata ieri mattina dall’assessore allo Sport Fabio Barsanti assieme Alessandro Viti, direttore regionale di Sport e Salute, Emilio Masserati di Uisp, Carla Landucci di Unvs e dai rappresentanti delle società ed associazioni di promozione sportiva che hanno aderito.

“Prende vita un appuntamento che vuole promuovere e valorizzare il Parco fluviale come sede privilegiata, all’interno di un contesto naturale di notevole bellezza, per le attività sportive all’aperto – afferma l’assessore Barsanti –. Abbiamo scelto il periodo a conclusione dell’anno scolastico e della stagione sportiva per offrire ai cittadini e alle associazioni un evento di incontro dove sarà possibile vedere dimostrazioni ed eventi organizzati durante tutto il corso della giornata. Il Parco fluviale è al centro degli interessi dell’amministrazione proprio per la sua posizione e per i progetti che ne faranno un polo dello sport e del tempo libero: già realizzato il parco Agos green & smart skatepark. Con i finanziamenti PNRR fra pochi giorni partiranno i lavori per l’allestimento di strutture e attrezzature per zona aggregativa e di spettacolo all’aperto nello stesso parco dell’Infinito e fra qualche mese inizierà il grande progetto di ristrutturazione dei campi dell’acquedotto a nord“. “Il masterplan del Parco fluviale vedrà inoltre la riqualificazione dell’area parcheggio nord-est, – ha detto Barsanti –la Animal line e spazi di relazione uomo-animali (già finanziati) una nuova pista ciclabile lungo via della Scogliera, nuovo bar al Tiro alla forma, nuova area mountan bike dell’associazione Slider Club, maneggio con i suoi campi e strutture“.