Festa dell'Aria a Capannori: Mongolfiere, Aquiloni e Sport

La location sarà quella di piazza Moro, con laboratori e dimostrazioni e la novità degli aquiloni. Ritorna a Capannori la festa dell’aria e dello sport. Da venerdì 8 settembre fino a domenica 10, il cielo di Capannori sarà pieno di mongolfiere in volo, si terrà il primo Festival degli aquiloni, tornerà il Balloon Glow, ovvero lo spettacolo serale in cui le mongolfiere si accendono al ritmo di musica, che fa il suo ritorno. La grande manifestazione si svolgerà fra piazza Aldo Moro (piazza di fronte al municipio) e l’area verde sul retro, e sarà un evento interamente a ingresso gratuito. Accanto all’aria, saranno protagoniste del sabato e della domenica tante associazioni sportive del territorio che, in piazza, realizzeranno dimostrazioni e laboratori delle varie discipline per appassionare grandi e piccini. "Ci tenevamo a regalare ai cittadini una bella manifestazione nell’anno in cui il nostro Comune compie 200 anni – spiega l’assessore al turismo e allo sport, Lucia Micheli – e così sarà, grazie a un programma variegato, adatto a tutte le età. A guidare le scelte della nostra amministrazione, anche in ambito di iniziative, è di dare a tutte le persone le stesse possibilità di accesso al divertimento". Anche quest’anno, inoltre, arriverà a Capannori una mongolfiera ‘Special shape’, dalla forma insolita. Le mongolfiere che voleranno sul cielo capannorese saranno numerose, perché si svolgerà il raduno aerostatico internazionale ‘Città di Capannori’. Non mancherà infine l’appuntamento con il mercatino degli artisti e artigiani e quello con il cibo locale.

M.S.