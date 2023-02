Festa dell’acqua con 10mila bottiglie di vetro

Saranno distribuite diecimila bottiglie e cestini per trasportarle realizzati con materiali di riuso. E’ la novità del 2023 della festa dell’acqua a Capannori. Sulla scia del successo dello scorso anno l’amministrazione Menesini in occasione della Giornata mondiale dedicata al prezioso liquido del prossimo 22 marzo, promuove per il secondo anno consecutivo la manifestazione sul proprio territorio dove sono 15 le fonti e le sorgenti, in collaborazione con Acque Spa, Osservatorio di Rinascita Ambientale (Ora) e Ascit. L’iniziativa, che vedrà il coinvolgimento delle associazioni del territorio, si svolgerà sabato 25 e domenica 26 marzo e sabato 1 e domenica 2 aprile, inserendosi tra gli eventi del Bicentenario del Comune. La distribuzione avverrà anche ai tre fontanelli pubblici di Marlia, Lammari e Capannori.

Inoltre le bottiglie in vetro, che saranno personalizzate con il logo del Comune di Capannori, saranno date anche ai ristoranti che aderiranno all’iniziativa con l’impegno di utilizzare bottiglie in vetro nella loro attività quotidiana al posto di quelle in plastica. Il 20 aprile sarà poi a Capannori per un incontro Richard Connor, autore principale del rapporto sullo sviluppo idrico mondiale delle Nazioni Unite in collaborazione con il Corso di Laurea in Scienze Ambientali dell’Università di Pisa.

A chi parteciperà sarà consegnato l’attestato di "Cittadino consapevole". Di seguito le 15 fonti della Via dell’acqua dove saranno distribuite le bottiglie in vetro: Ravano (Castelvecchio di Compito); La Pollina (Ruota); L’Agostina (Pieve di Compito); Ponte alle Corti (Pieve di Compito); Capo di Vico (Sant’Andrea di Compito); S.Pierino (Sant’Andrea di Compito); Piturnella (Massa Macinaia); Chiattino (Guamo); Al Fattore (Colognora di Compito); Pollastrini (San Martino in Colle); Finetti (Gragnano); Polla del Cane (Camigliano); Perfido (San Colombano); Lo Scacco (Segromigno in Monte’ ; Marzocco (Matraia).

Soddisfatto l’assessore all’ambiente Giordano Del Chiaro: "Sono certo che la partecipazione sarà massiccia e che la festa dell’acqua sarà una vera festa di tutta la comunità. Martedì 21 marzo alle 18, faremo un primo incontro nella sala consiliare rivolto a tutte le associazioni interessate a partecipare. Invitiamo fin da ora la cittadinanza a cogliere l’occasione della ‘Festa dell’acqua’ per compiere tutti insieme un ulteriore, importante, passo avanti verso il traguardo ‘Rifiuti Zero’ che, grazie anche a molte altre iniziative e progetti, è sempre più vicino".

Massimo Stefanini