Da oggi, sabato 15 aprile, per tre giorni, ritorna a Pieve Fosciana la Festa della Libertà e Fiera zootecnica in grande stile, dopo gli anni della pandemia per il Covid 19, con il clou, come sempre, la domenica, quando convergono su Pieve Fosciana migliaia di visitatori provenienti da tutta la provincia. L’evento è promosso dal Comune di Pieve Fosciana e Unione Comuni Garfagnana ed organizzato dal Comitato Fiera, in collaborazione con l’Associazione allevatori di razza bovina della Garfagnana, Cia, Coldiretti, Cav Pieve Fosciana e Comunità del Cibo Garfagnana. Pieve Fosciana festeggia quest’anno i 654 anni di questa ricorrenza, rimasta unica nella Valle del Serchio.

Dino Magistrelli