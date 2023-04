Festa della Liberazione “Memoria, valori e pace“ Eventi in “rete“ con Cgil

Festa della Liberazione ricca di eventi in casa Cgil. A presentarli ieri alla Camera del Lavoro il presidente dell’Anpi Lucca Romano Zipolini, il Segretario Generale della Cgil provincia di Lucca Fabrizio Simonetti, Gigliola Bernardi e Patrizia Pavardi di Emergency Lucca, Claudio Pardini Cattani di Europa Verde, Daniele Bianucci di Sinistra Con, Domenico Raimondi di Lucca è un grande noi e Gabriele Marchi del PD Lucca.

Ad oggi, hanno aderito alle iniziative promosse dalla rete di associazioni: ANPI Lucca, Cgil provincia di Lucca, Articolo Uno, Associazione Toscana Valori della Libertà, Centro Donna Lucca, Europa Verde – Verdi Lucca, Emergency Lucca, La città delle Donne, Libera – presidio Lucca “Giuliano Guazzelli”, Lucca Civica, Lucca è Popolare, Lucca è un grande noi, Lucca Futura, Maschile Plurale, Partito Democratico Lucca, Spi Cgil Lucca, Sinistra Con, Unione Donne Italiane e Volt Lucca. È stato sottolineato come quella del 25 aprile sia una festività che deve unire tutti, in quanto cittadini italiani che si riconoscono nei valori democratici e costituzionali, diametralmente opposti a quelli fascisti. E l’idea delle associazioni è appunto quella di festeggiare questa ricorrenza con una serie di eventi promotori della memoria e degli ideali della resistenza e della Repubblica. La partenza è segnata già per lunedì 24, alle 16.30, per il consiglio comunale straordinario richiesto per la Festa della Liberazione, in cui verrà consegnata anche la raccolta firme per la riapertura della Casa della Memoria e della Pace, per ora arrivata a oltre un migliaio di sottoscrizioni.

Il 25 il calendario sarà più fitto: alle 8 la giornata inizierà con una visita guidata al sentiero dei martiri di Balbano, alla scoperta del teatro di eventi tragici, ma significativi, che coinvolsero membri della resistenza e le forze di occupazione. Alle 10, in Piazza XX Settembre, si terrà la cerimonia istituzionale per la liberazione, a cui seguirà alle 13, presso il circolo PD del centro storico in Piazza San Francesco, la pastasciutta antifascista, tradizione ripresa dalla casa natale dei fratelli Cervi. Alle 15 si terrà l’iniziativa dell’Anpi Lucca “E questo è il fiore del partigiano”, in cui verrà esposto un ricordo in ciascun luogo della città simbolo della liberazione. Le iniziative si concluderanno alle 17 con il ritrovo davanti alla Casa della Memoria e della Pace.