Festa della donna e lotta al Parkinson

Musica, cabaret, divertimento ma anche solidarietà. È quanto accadrà sabato 8 marzo al teatro dei Rassicurati di Montecarlo, per la festa della donna. Si partirà alle 17 e l’incasso sarà donato alle associazioni di Lucca che si occupano della malattia del Parkinson. Il programma è stato illustrato nel corso di una conferenza stampa alla presenza della sindaca di Montecarlo Marzia Bassini, Silvana Colimodio dell’associazione malati di Parkinson, Luigi Candeloro uno degli ideatori della kermesse artistica insieme ad Andrea Testi, anche lui presente all’incontro con i media. Così come in splendida forma era presente Roberto Sdino, alias Guendalina Sorriso, uno dei personaggi che animeranno lo spettacolo. L’ingresso è con donazione minima di 12 euro.

M.S.