Festa della campagna e del muletto. Si prepara la nuova edizione dell’evento

Un appello a tutti i barghigiani che si sentono tali. Lo rivolgono in particolare Leopardo Mori e Giorgio Cella, due degli animatori dell’incontro organizzativo previsto per domani sera, 13 febbraio al Cinema Roma alle ore 21.

Un primo incontro per prendere decisioni in vista di una prossima rievocazione della "Festa della Campagna e del Muletto". Una festa che affonda le radici nella storia di Barga, ma che non si svolge ormai da anni. Da qui, appunto, la proposta di un incontro aperto al contributo di tutti quelli che vogliono dare una mano a riprendere la tradizione della "Festa della Campagna e del Muletto".

Luca Galeotti