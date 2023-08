Festa della Birra a Sant'Angelo, Lucca: 3 Serate di Divertimento

Dopo il successo della Festa del Tordello, dove hanno partecipato migliaia di persone che hanno polverizzato più di 45000 tordelli, il gruppo Attività Sant’Angelo organizza dal 25 al 27 agosto la Festa della Birra alla pista di pattinaggio a Sant’Angelo in Campo. Giunta alla V edizione, la festa è organizzata da un gruppo di volontari del paese che prestano il loro tempo gratuitamente con la sola finalità di investire il ricavato o nella struttura, migliorandola o in opere benefiche e di sicurezza. Tre serate in cui da padrona sarà la Birra rigorosamente tedesca traditional, doppio malto e rossa servita in formati da mezzo litro o nel boccale da litro e che accompagnerà piatti della cucina tedesca come stinco, wurstel, costine di maiale, salcicce, hot dog, crauti, patate fritte, bretzel e caprese di bufala (per i vegetariani) e krapfen al cioccolato. A farci compagnia nelle serate tre grandi dj: Venerdì 25 agosto David Togni, sabato 26 agosto Gutyerrez Sanchez e domenica 27 agosto Steve Martin .

Non si accettano prenotazioni.