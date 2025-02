Festa alla Santa Dorotea nella nuova sede. Ospite l’arcivescovo

La Scuola Santa Dorotea, gestita dalla rete di scuole paritarie Scuole per Crescere e storico istituto paritario dell’Infanzia e Primaria di Lucca, è stata oggi teatro della festa di Santa Dorotea, per celebrare la santa a cui è intitolata la scuola. Quest’anno, la ricorrenza ha assunto un significato ancora più speciale, poiché si è svolta nella rinnovata sede di città, in via dell’Angelo Custode all’interno degli spazi del grande giardino attualmente in fase di ristrutturazione. Per l’occasione la Scuola Santa Dorotea ha ricevuto la visita di due ospiti speciali: Monsignor Paolo Giulietti e l’assessore all’Istruzione del comune Simona Testaferrata.