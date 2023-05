Festa a sorpresa per il provveditore Maxi striscione, musica, lacrime E’ il saluto degli studenti del Fermi

Quando ieri mattina è scattato il rullio di tamburi ed è calato il maxi striscione lungo tutta una facciata del Polo Fermi Giorgi, Donatella Buonriposi è stata vinta dalla commozione. Gli occhi ancora lucidi davanti alla chilometrica scritta “Buonriposi grazie di cuore da tutto il Polo“ ci ha confessato: “Non mi aspettavo questo, una festa così in grande per il mio pensionamento, ringrazio davvero di cuore tutti, dagli studenti, ai professori e le famiglie. Questa è la prova che la scuola restituisce senso di amicizia e di comunità“.

Gli studenti del Polo Fermi Giorgi ieri mattina, insieme ai prof, alla dirigente Francesca Paola Bini, all’ex dirigente Massimo Fontanelli, al vice Ranieri Pelamatti, hanno allestito in suo onore una festa a sorpresa in grande stile con un maxi catering home made, musica, messaggi (anche dall’atleta Idea Pieroni, testimonial del Liceo Sportivo), fiori. Un perfetto mix tra momenti organizzati e spontaneità. La scuola saluta il suo provveditore, la professoressa Donatella Buonriposi, che con il 31 di agosto andrà in pensione dopo 41 anni di servizio. “Non so chi mi succederà, so che i candidati sono diversi, credo sia poco probabile che si tratti di una persona dell’ambito lucchese – dice –. Però questo non è così importante, l’ufficio è una macchina che funziona alla perfezione, aspetto fondamentale“. Poi racconta dei suoi inizi.

“Sono partita dal basso, insegnavo al doposcuola in Garfagnana gratis, con lo scopo di acquisire punteggio – racconta –. Ho continuato da psicopedagogista, poi feci il concorso per direttore didattico a Castelnuovo, Castiglione, al comprensivo di Bagni di Lucca che era tutto da costruire, al punto che chiedevamo i francobolli all’ufficio dell’altro comprensivo. Una bella avventura, con momenti di grande soddisfazione, come quando mi opposi alle intenzioni del sindaco di vendere il plesso di Sillicano: ci riuscii e divenne sede della Misericordia, del medico condotto e di una piccola ludoteca“. La scuola ieri e oggi, cosa è cambiato? “Per quanto riguarda gli studenti oggi hanno molti più strumenti, ma sono anche più fragili, la pandemia ha solo portato a galla i problemi latenti. La scuola si è evoluta per tanti aspetti, ma non sul piano della burocrazia: il sistema di reclutamento degli insegnanti è certamente difficile da correggere, ma è rimasto tale e quale a quello di 41 anni fa“.

