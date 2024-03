Fervono i preparativi per la Pasqua

A Tiglio fervono i preparativi per il periodo pasquale. Come al solito il piccolo borgo di Tiglio Alto in particolare, attende i visitatori con tanti momenti densi di spiritualità, convivialità e tranquillità . I festeggiamenti delle Quarantore si apriranno domenica 31 Marzo alle 11 con la celebrazione Eucaristica della Pasqua di Resurrezione nella chiesa di San Giusto. Il lunedì dell’angelo, la S. Messa sarà celebrata alle ore 17:00, seguirà l’esposizione del Santissimo Sacramento che si concluderà con la benedizione Eucaristica. Nella giornata di Lunedì non mancherà il consueto appuntamento con la "Merendella" e i giochi all’aria aperta sotto l’antico loggiato di Tiglio Alto. Come ogni anno sarà, per molti, l’occasione di una gita a piedi fuoriporta.