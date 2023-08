Ferragosto rovente Afa e solleone L’estate torna opprimente in città

Dopo dieci giorni con temperature decisamente sotto tono il mese di agosto ha deciso di cambiare passo. Nel giro di cinque giorni ha risalito la classifica dei mesi più freschi. Era precipitato al quattordicesimo posto nella classifica dell’agosto meno caldo nel centro storico di Lucca dal 1940, con una media di appena 23,1 gradi fino a giovedì scorso. Poi è iniziata la risalita e ieri è arrivato a una media di 24,2 gradi, dunque al 39esimo posto, ben 25 posizioni in classifica.

Dobbiamo ricordare che la temperatura media di questo mese, almeno fino al pomeriggio di ieri, era di 24,2 gradi, dunque siamo esattamente al valore medio degli ultimi ottanta anni, che vede agosto proprio con una temperatura media di 24,2 gradi. Siamo lontani dal primato dell’agosto 2003 che raggiunse una media di ben 28 gradi con il giorno più caldo registrato nel centro cittadino: 40,2 gradi il 5 agosto di venti anni fa. D’altra parte siamo lontani anche dal primato dell’agosto più fresco che a Lucca risale al 1954 con una media di appena 21,4 gradi.

Complessivamente, l’estate 2023 non appare destinata ad entrare nella classifica delle più calde, sia per temperatura massima registrata come per numero di giorni roventi, quelli con temperatura di 34 o più gradi C. Il mese di giugno scorso si è chiuso con una media di 23,4 gradi C, attestandosi al decimo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2003 con 25,7 gradi C e chiusa dal 1989 con una media di appena 18,4 gradi C. Il mese di luglio si è chiuso con una media di 26,3 gradi C, attestandosi all’ottavo posto della classifica dei più caldi, che è aperta dal 2015 con una media di 27,3 gradi C e chiusa dal 1980 con una media di appena 21,0 gradi C.

Per la cronaca la giornata di ieri è stata, finora, la più calda del mese di agosto con temperatura massima di 36,1 gradi C registrata alle ore 14,45 e media di 28,3 gradi C.

È stata anche la quinta giornata consecutiva con temperatura massima di 34 o più gradi C nel mese di agosto e la 17esima giornata “rovente” di questa estate, che finora ha registrato una massima di 37 gradi C che risale al 9 luglio scorso.

Intanto le previsioni meteo indicano per oggi e per domani temperature massime stazionarie o in lieve calo, sempre con valori superiori alla media di questo periodo, mentre da giovedì si dovrebbero registrare nuovi aumenti delle temperature.

Per sottrarsi a questo clima rovente il consiglio, in particolare in queste giornate festive o comunque di vacanza estiva, è spostarsi nelle località di mare (mediamente hanno 1 o 2 gradi C in meno rispetto alla città di Lucca) o meglio ancora in Garfagnana, dove si registrano temperature massime che sono inferiori anche di 14 o di 15 gradi C rispetto a Lucca centro. Ricordiamo che in genere il luogo più caldo della provincia di Lucca si trova sul Monte Pisano nord, a nord-est di Vorno. Ieri alle ore 15,15 ha registrato una massima di 38,5 gradi C, dunque superiore di 2,4 gradi C rispetto al centro storico cittadino.

Paolo Mandoli