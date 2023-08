Ferragosto, pienone di turisti ”E’ la consacrazione di Lucca”

Ferragosto a Lucca, presi d’assalto i centri di accoglienza turistica e buoni riscontri per strutture ricettive e i ristoranti. Una piena conferma del trend di crescita per il turismo cittadino e del territorio, dal centro storico alle colline della Piana.

Secondo i dati forniti dall’amministrazione comunale, sono notevoli i riscontri per le strutture ricettive, così come per la maggior parte dei ristoranti, che hanno fatto registrare il tutto esaurito nei giorni precedenti a Ferragosto.

Letteralmente presi d’assalto i centri di accoglienza turistica della città, che hanno fatto registrare numeri record dal 7 al 15 agosto: sono 3.648 gli ingressi all’info point di Piazzale Verdi, 1.323 quelli al Castello di San Donato e 943 quelli al centro di Porta Elisa, per un totale di oltre 6.000 visite che continuano a crescere ogni giorno, con prospettive importanti. In netta crescita le visite dei turisti stranieri, con prevalenza di francesi, inglesi, tedeschi e spagnoli. Segno che anche le politiche lanciate dall’assessorato al Turismo stanno continuando a dare i suoi frutti, come conferma lo stesso assessore Remo Santini.

"Dati alla mano possiamo affermare che questa estate ha rappresentato la stagione della consacrazione per Lucca – dichiara Santini – Un periodo florido e ricco di eventi unici che certamente hanno permesso al settore turistico, agli addetti ai lavori e a tutte le attività commerciali di lavorare con grande intensità e anche con la serenità di chi è attivamente coinvolto in una consapevole pianificazione e strategia a lungo termine. Questi numeri rappresentano una risorsa per la città e per tutto il territorio, che intendiamo alimentare con una strategia consapevole che mira ad aumentare la qualità dei flussi turistici mantenendo valorizzando sempre più l’identità cittadina".

In vista della fine di questa estate 2023, si assicura a Palazzo Orsetti, con il giungere di un Settembre lucchese che si preannuncia carico di novità e obiettivi importanti, proseguiranno le azioni di promozione territoriale, che mirano ad esaltare i luoghi e la cultura cittadina, con la tangibile prospettiva di affermare Lucca e la Piana, grazie alla varietà dell’offerta proposta, come un riferimento turistico di livello internazionale.