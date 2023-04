Fermato per un controllo sui viali Arrestato con 20 grammi di cocaina

La Polizia, nell’ambito di mirati servizi finalizzati alla repressione della commercializzazione al dettaglio di sostanze stupefacenti in centro, pianificati in vista delle festività pasquali e del prevedibile maggiore afflusso di persone, ha arrestato un albanese di 23 anni, per detenzione a fini di spaccio di droga. Intorno alle ore 14 di martedì un equipaggio della Questura impiegato in un servizio straordinario di controllo del territorio, nei pressi di viale Marti, ha notato una Fiat Panda nuovo modello, con un giovane straniero a bordo ed ha proceduto al controllo dell’auto, risultata a noleggio. Il conducente, unica persona a bordo, sin da subito ha manifestato un insolito nervosismo provando a giustificare la sua presenza a Lucca per motivi turistici. Insospettiti dal suo atteggiamento, gli operanti hanno eseguito una perquisizione sul veicolo rinvenendo all’interno del tunnel centrale dell’abitacolo, sotto la plastica del porta-bicchieri, una custodia per occhiali contenente 16 involucri in cellophane di colore giallo di cocaina del peso complessivo di circa 20 grammi.

Nel portafogli sequestrati 625 euro, provento dell’attività di spaccio. Il giovane albanese, entrato in Italia da poche settimane e privo di stabile dimora, è stato quindi tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in attesa della direttissima.