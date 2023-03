Fermato anche il terzo rapinatore

Ieri mattina la Polizia ha fermato anche il terzo presunto autore, insieme ad altri due, della rapina dell’altra notte alla stazione ferroviaria di Lucca. Grazie alla descrizione fornita dalla vittima, e all’incrocio dei dati dei controlli di Polizia effettuati nelle settimane precedenti, gli operatori della Squadra Volante hanno potuto stringere il cerchio dei sospettati e capire che il terzo uomo poteva essere lui, un marocchino di 23 anni, irregolare e senza fissa dimora che da qualche giorno aveva una cicatrice sul volto.

Il giovane con numerosi precedenti specifici era risultato, durante la rapina, il protagonista più violento e aggressivo, datosi alla fuga all’arrivo delle Volanti della Polizia di Stato. La vittima, in sede di individuazione fotografica, ha indicato il soggetto come il probabile autore della rapina, e le volanti lo hanno rintracciato nel giro di poche ore nei pressi della stazione, mentre era alla ricerca del cellulare che aveva perso durante la fuga. L’uomo è stato denunciato e accompagnato dalla Polizia al CPR di Bari, in quanto irregolare sul territorio nazionale. Nei suoi confronti, infatti, il prefetto ha emesso il decreto di espulsione dal territorio nazionale e il questore ha disposto l’accompagnamento immediato al Centro per i Rimpatri.