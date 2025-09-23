"Fermate il massacro". In piazza per la Palestina

Era da tempo che a Lucca non si vedeva una manifestazione così. Secondo i numeri ufficiali sono 1500 le persone – forse anche qualcosina di più – che ieri pomeriggio alle 15 sono scese in piazza nel giorno dello sciopero nazionale per Gaza. Centinaia le bandiere della Palestina al vento, tenute in mano da bambini, adulti e anche statue, con la ‘Pupporona’ eletta per l’occasione a paladina della libertà. Sporadiche – e non troppo apprezzate – quelle di partito, data la natura ‘senza colori’ di una mobilitazione eterogenea ma collettiva, alla quale non hanno mancato di partecipare alcuni candidati e candidate alle regionali di area opposta a quella di governo.

"L’Italia deve riconoscere lo Stato di Palestina", è una delle richieste mosse dal corteo partito da piazza San Michele e che per poco più di un’ora ha intasato le vie del centro storico, dove si sono riversati anche i partecipanti alla messa per la pace che poco prima si era tenuta nella Chiesa di Santa Maria della Rosa. In testa il collettivo studentesco. Sono infatti loro, i giovani, tra i primi a essere scesi in piazza ormai quasi due anni fa per denunciare quello che stava accadendo a Gaza. "È bello vedere che le persone si stanno svegliando, che il nostro sussurro è diventato un grido – ha commentato uno di loro, Francesco Alberigi, contemplando la piazza –. La posta in gioco è sempre più alta: sulla Sumud Flotilla abbiamo cittadini europei che stanno cercando di portare un aiuto umanitario a Gaza. Non so se il nostro governo ascolterà mai le nostre richieste, ma voglio sperare che siamo vicini al punto in cui diventa impossibile, anche per la politica, rifiutarsi di agire".

Dietro di loro una bandiera della Palestina lunga dieci metri cucita a mano, seguita dai Cobas che hanno indetto – insieme agli altri sindacati di base – lo sciopero generale per l’intera giornata di ieri. "In tantissimi hanno aderito in queste settimane alle iniziative promosse nelle piazze e nelle scuole, nonostante una circolare del ministero che esorta gli istituti a occuparsi solo di didattica, – ha sottolineato Rino Capasso –. Con un genocidio in corso siamo al di là del bene e del male: chiediamo il cessate il fuoco immediato, il ritiro delle truppe, la sospensione degli accordi commerciali con Israele e il libero accesso degli aiuti umanitari".

Al termine un folto gruppo di manifestanti ha bloccato prima la circonvallazione e poi, con un prolungato sit in sui binari, i treni in arrivo e in partenza dalla stazione ferroviaria. I disagi sono terminati poco dopo le 19.

Jessica Quilici