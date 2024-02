Fedorenko top scorer: il Green vince e convince

Basket Golfo

64

Green Le Mura Spring

75

BASKET GOLFO: Presta, Klatt 10, Latini 5, Buriani 2, Poggi 9, Zucchini 13, Malia ne, Govi 7, Griifa 4, Quaratesi, Bassini 14. All. Biancani.

GREEN LE MURA SPRING: Barberio, Bigini ne, Tessaro 14, Pellegrini, Morettini 2, Rapè 6, Valentino 2, Michelotti 12, Peri 2, Cerkaska 16, Fedorenko 21. All. Biagi.

Arbitri: Posarelli di Grosseto e Collet di Castelnuovo Berardenga.

Note: parziali: 12-26, 24-50, 42-69.

Bella e convincente vittoria per il Green Le Mura, che finalmente con il roster al completo, ha battuto il Basket Golfo con il punteggio di 64 a 75. Le biancorosse partono subito aggressive e nei primi tre minuti piazzano quattro punti di Cerkaska, tre di Tessaro e due di Michelotti. Ma le ragazze di casa rispondono con una bella tripla di Zucchini e si va sul 3-9.

I due roster si affrontano a tutto campo e ne scaturisce un gioco veloce e divertente. Il Green Le Mura riesce a difendere bene, mentre in attacco una Fedorenko in grande serata, permette di allungare già nel primo quarto e di chiudere sul 12-26. Nel secondo quarto Cerkaska e Tessaro da tre fanno allungare ulteriormente il divario, ma Piombino non sta a guardare e prova comunque a riportarsi sotto, ma il secondo quarto si chiude ancora con le biancorosse avanti per 24-50.

Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo il match riprende come era finito, con le ragazze di coach Biagi che gestiscono il vantaggio ed anche il terzo quarto si chiude sul 42-69. Nell’ultimo quarto la formazione di casa tenta il tutto per tutto e riesce ad avvicinarsi senza impensierire però le lucchesi che si aggiudicano il match per 64-75. "È stata un’ottima partita - commenta Biagi - fino al 25° minuto è stato un grande basket, abbiamo trovato buonissime soluzioni con una difesa molto aggressiva. Poi qualche rotazione ci ha fatto mollare di intensità e loro sono tornate fuori. Peccato per il risultato che non è così ampio come avremmo meritato, comunque un plauso alle ragazze che hanno fatto veramente bene".

Il Green Le Mura Spring tornerà di nuovo in campo sabato 10 febbraio alle 18.30 al Palatagliate contro BF Pontedera.

Alessia Lombardi