Federico Buffa torna ad Altopascio con lo spettacolo "Italia Mundial"!

Parte il Luglio Altopascese 2023 con Federico Buffa che torna nella cittadina del Tau con uno spettacolo dedicato al trionfo dell’Italia ai mondiali 1982. Tutto pronto quindi per sabato 1 luglio, alle 21.15, in piazza Ricasoli con "Italia Mundial". Il giornalista e volto noto di Sky, assieme al talentuoso pianista Alessandro Nidi, salirà sul palco per far rivivere la memorabile vittoria della Nazionale Azzurra ai mondiali di calcio in Spagna nel 1982. Il pubblico, tramite l’inconfondibile voce dello storyteller, rivivrà le magiche sensazioni dei gol di Paolo Rossi, riprendono vita e si rianimano attraverso le parole, le immagini, il ritmo crescente che Buffa riesce a dare a ogni suo spettacolo. I biglietti, al prezzo di 15 euro, sono disponibili online sul sito 2Tickets.it o in biblioteca, 0583.216280.

M.S.