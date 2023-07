Federico Buffa incanta Altopascio, la storia dell'Italia Campione del Mondo '82

Dino Zoff non avrebbe dovuto giocare la finale perché infortunato; Bruno Conti era già stato promesso al Santa Monica California per giocare a baseball in quanto di Nettuno, vicino ad Anzio, dover sbarcarono gli americani; Marco Tardelli da Capanne di Careggine dovette convincere la madre per andare a giocare nel Pisa.

Non c’è solo l’abilità di narratore, ma anche un bel lavoro di ricerca e approfondimento giornalistico da parte di Federico Buffa, il più grande storyteller italiano (nella foto con il sindaco Sara D’Ambrosio), che sabato sera ha incantato il folto pubblico di piazza Ricasoli ad Altopascio, per l’avvio delle celebrazioni del Luglio, al festa più attesa all’ombra della “Smarrita“.

Il giornalista ha raccontato la storia dell’Italia che vinse il Mondiale spagnolo del 1982 con un ritmo sferzante, citando aneddoti inediti, curiosità. Accompagnato al pianoforte da Alessandro Nidi, ha ripercorso quella favola, una storia che sembrava scritta per un film e che invece si è verificata davvero, evidenziando i vari personaggi, da Bearzot a Paolo Rossi.

Il sindaco di Altopascio, Sara D’Ambrosio, ha messo in evidenza come il “Luglio altopascese“ sia della comunità. Inaugurate altre stanze delle foresterie per i turisti francigeni. Questa sera si prosegue con il festival del Buongusto, a cura di Teatro Guascone.

Massimo Stefanini