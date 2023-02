Federazione Tabaccai Un premio speciale a Beppe Lorenzini

Piergiuseppe Lorenzini (nella foto), da tutti conosciuto come Beppe, titolare dell’edicola tabaccheria di via Fillungo 16, venerdì scorso è stato premiato da Giovanni Catelli (vice presidente della Federazione Nazionale Tabaccai). Ecco le motivazioni del premio: "Con spirito di attaccamento al lavoro, si è prodigato per lungo tempo e continuerà a farlo, nella gestione della rivendita, dando prova di una attività apprezzata e meritoria. Porta avanti con professionalità e simpatia la tabaccheria - edicola gestita in precedenza da suo padre Angelo da oltre 50 anni".