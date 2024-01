FdI, sede locale sarà intitolata a Graziana Stringari Tintori

A febbraio il direttivo del Circolo locale di FdI organizzerà una cerimonia aperta al pubblico per intitolare la sede del partito alla signora Graziana Stringari Tintori. Lo annuncia la capogruppo in consiglio comunale Annamaria Frigo: "Graziana Stringari Tintori con la sua presenza attiva e costante, è un punto di riferimento per tutti gli abitanti del territorio che si riconoscono negli ideali di centrodestra. Abbiamo inoltre presentato la nostra prima mozione alla giunta comunale, per intitolare uno spazio pubblico comunale alla Martire Norma Cossetto, in occasione del “Giorno del Ricordo“". Queste le conclusioni della prima riunione del nuovo anno del circolo di FdI, tenutasi nella sede a Ponte a Serraglio. Tra i presenti, la consigliera comunale Annamaria Frigo e il presidente del Circolo Manuele Domenici, allo scopo di fare il bilancio delle attività 2023 e fissare gli obiettivi del Circolo per l’anno appena iniziato. La sede del partito, in via di Serraglia a Ponte a Serraglio sarà aperta tutti i giovedì dalle 17 alle 19, per iscrizioni, informazioni e raccogliere istanze dal territorio.

Marco Nicoli