FdI: "Risarcimento agli automobilisti danneggiati dai cinghiali"

Una mozione per ottenere il risarcimento, da parte degli automobilisti, dei danni subiti in seguito a incidenti provocati dai cinghiali. A proporla la Lega di Capannori. "Secondo Coldiretti,- scrivono i consiglieri del Carroccio - la Toscana è la prima Regione per incidenti provocati da ungulati e animali selvatici e la Pesciatina è ricompresa tra le vie più pericolose della Provincia di Lucca". Il tema è di attualità.

"Siamo preoccupati, affermano i consiglieri Lega Salvadore Bartolomei, Ilaria Benigni, Giuseppe Pellegrini, Gaetano Spadaro, Domenico Caruso, per l’elevato numero di incidenti e soprattutto per il fatto che la Regione Toscana, così come ci è stato riferito da alcuni cittadini, respinge molte richieste di risarcimento poiché, a suo dire, la presenza della segnaletica stradale è circostanza idonea ad avvertire del pericolo di impatto con animali selvatici, come se gli eventi lesivi vengono considerati come conseguenza della condotta imprudente degli automobilisti. E’ evidente, spiegano i consiglieri della Lega, che una simile giustificazione non è verosimile ed è ingiustamente penalizzante per gli automobilisti danneggiati poiché la semplice presenza di cartelli di pericolo ai lati delle strade non è idonea a prevenire i sinistri".

M.S.