FdI porterà il caso "Pro Gest" a livello regionale e nazionale

Fratelli d’Italia sulla vicenda Pro Gest di Altopascio, interesserà Regione e Governo. "Scioperi, presidi, timori. Seguiamo con apprensione la situazione - dichiarano il consigliere regionale Vittorio Fantozzi e l’esponente dell’opposizione altopascese Valerio Biagini - già stiamo lavorando a livello locale, ma ci interesseremo anche a livello regionale e nazionale. I lavoratori, vista la situazione paradossale che si è venuta a creare, temono anche che ciò potrebbe costituire un precedente per altre filiere produttive, come per esempio il settore cartario lucchese. L’azienda ha portato in Tribunale i suoi dipendenti per una vertenza che si basa sul mancato accordo in merito al pagamento di alcune festività. Ci sono regole, si rispettino. La vertenza si preannuncia lunga e dura, e il braccio di ferro continua, visto che il tribunale ha rimandato l’udienza al 28 settembre".

M.S.