FdI: “Entro marzo la fine dei cantieri al Brennero“

Gli esponenti di Fratelli d’Italia

Vittorio Fantozzi, Alessandro Capecchi, Annamaria Frigo e Lorenzo Bertolacci, in una nota, sono tornati a prarlare della situazione del Brennero.

“Rispondendo ad una nostra interrogazione in merito alla frana verificatasi sulla Statale del Brennero lo scorso 10 novembre, l’assessore Baccelli ci ha fatto sapere che Anas ha concluso il progetto esecutivo dei lavori di messa in sicurezza del tratto e che entro i primi tre mesi del 2024 partiranno e si concluderanno i cantieri. Inoltre saranno risistemate le sponde per la regimentazione delle acque del Serchio. In tutto i lavori di Anas avranno un costo di 6,7 milioni di euro“.

“Ci auguriamo - proseguono -, che questi lavori procedano come definito da cronoprogramma e che si concludano entro marzo. La statale del Brennero ha importanti criticità e da tempo ce ne occupiamo. Non poter usufruire completamente di questa arteria stradale comporta disagi consistenti agli abitanti del territorio e danni economici alle attività della zona“.

“Questi lavori di Anas - concludono -, andranno in parte a limitare i disagi vissuti da lavoratori e cittadini ma riteniamo che occorrano soluzioni definitive per mettere la strada in sicurezza su tutti i versanti: la strada è strutturalmente fragile e troppo spesso alcuni tratti vengono chiusi a causa di frane e smottamenti”