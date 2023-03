Favola di Anna e Roberto con 15 attori speciali grazie ai laboratori Aml

Andrà in scena a partire da oggi e fino a giovedì con due repliche ogni giorno, alle 10 e alle 11, “La favola di Anna e Roberto”, liberamente tratta dall’opera “Le Villi” di Giacomo Puccini, uno spettacolo per voce narrante e un gruppo di attori figuranti. La rappresentazione che si terrà nell’auditorium dell’Agorà è nata da un’idea di Carla Nolledi e fa parte di “Musica ragazzi”, la stagione dell’Associazione Musicale Lucchese rivolta in particolar modo ai bambini e ai ragazzi delle scuole ma aperta a chiunque voglia avvicinarsi alla musica, in questo

caso a quella del Maestro Puccini. A rendere davvero speciale la messa in scena, sul piano emotivo e su quello sociale, è la presenza sul palco di 15 adulti “fragili”, che frequentano il laboratorio musicale “Il nostro Puccini” inserito nel “Progetto Lavoro Art. 4”, gestito dall’Associazione Archimede in convenzione con l’Azienda USL Toscana Nordovest e con il supporto degli educatori della Cooperativa La Mano Amica. Saranno loro a raccontare la vicenda di Anna e Roberto, guidati dalla voce narrante di Tiziana Rinaldi, attrice della “Cattiva Compagnia”, che ha curato lo spettacolo assieme a Luca Gherardi e Carla Nolledi. Prenotazioni all’Aml 0583 469960.