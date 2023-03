Fascino del retrogaming “Conquista tutte le età Tutti pazzi per Saladino“

E’ lui, solo lui, Dimitri Galli Rohl, che ci può catapultare in un attimo in uno spazio temporale dove tutto è magia, dove giocare ritrova gusto e mistero in un passato più vivo e vivace che mai.

Giochi, videogames, giocattoli: c’è un ritorno al passato?

“Sarebbe riduttivo circoscrivere la situazione contemporanea in un semplice “revival”. Eventi come “Collezionando” testimoniano una realtà piuttosto articolata, in quanto il pubblico che frequenta questo tipo di manifestazioni in qualche modo “figlie” di Lucca Comics and Games è composto da Ex Bambini Professionisti che non hanno dimenticato la propria infanzia e che – grazie ad un mix di passione, pazienza e una maggiore disponibilità economica rispetto al passato – possono finalmente permettersi di comprarericomprare ciò che hanno desiderato (e mai avuto) oppure perduto nel turbine dell’adolescenza. Action Figures, Boardgames, Videogames non sono tornati di moda; lo sono sempre stati, da ormai trent’anni abbondanti. Lo dimostrano i vari titoli, sempre gli stessi oppure spin off o derivati (come nell’industria cinematografica o delle serie TV). Sembra proprio che non ci basti mai”

Come è iniziata questa sua passione?

“Anch’io sono un Ex Bambino Professionista e conservo buona memoria di un’infanzia trascorsa a giocare coi miei personaggi preferiti (i Masters of the Universe, a cui Collezionando dedica appunto una mostra con un ospite d’eccezione, Emiliano Santalucia, fumettista e Toy Designer di fama internazionale), ma – soprattutto – ricordo benissimo il desiderio fortissimo di possedere tutto ciò che vedevo esposto nel negozio di giocattoli più bello di Lucca (il Federighi Giocattoli, che era in Via Fillungo). Poi, crescendo, il gusto ha mitigato questa folle compulsività (per fortuna) e ho scoperto che non è importante “avere tutto” ma “di tutto un po”.

Quale tra i giochi vintage è più ricercato?

“E’ una questione di settori. Ogni branca del collezionismo ha il suo “Gronchi Rosa” oppure il suo “Pizzaballa” per non parlare del mitico “Feroce Saladino”. Pezzi rari, introvabili, per i quali i collezionsti sono disposti a fare follie. Nel campo dei Masters of the Universe, ci sono diversi pezzi che hanno acquistato un valore pazzesco nel corso degli anni. Per esempio, il gigantesco playset “Eternia”, sogno proibito di qualunque bambino dell’epoca, oggi desiderio immorale per qualunque adulto sano di mente!”.

Quale fascia di età è più catturata dal fascino del gioco retro?

“Ogni fascia di età ha la sua forma d’interesse specifica. Se è vero che le persone ormai in zona settanta continuano ad amare fumetti come Tex oppure Zagor, ci sono schiere di giovanissimi appassionati che – accompagnati dai genitori magari in cerca di qualche Mio Mini Pony oppure un bel Goldrake da aggiungere alla propria raccolta – potranno setacciare i vari stand di Collezionando alla ricerca dell’ultimo numero del loro manga preferito“.

L.S.