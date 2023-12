Farmacie Comunali in salute ”Fatturato e utile in crescita”

Andrea Casali è da maggio scorso presidente di Farmacie Comunali, l’azienda che di cui il Comune di Lucca possiede il 25,01 per cento per il tramite di Lucca Holding. Il resto del pacchetto societario è diviso tra il Comune di Bagni di Lucca (2,99%) e la multinazionale Alliance a sua volta posseduta da Walgreens Boots Alliance. E’ un segmento molto particolare e importante quello gestito dal presidente di Scudo srl e che è membro del cda del gruppo Esedra e presidente del Rotary di Forte dei Marmi: la gestione delle farmacie, oltretutto in tempi di privatizzazione spinta, è un capitolo importante dell’amministrazione pubblica. I risultati del 2023 che si sta per chiudere segnalano un fatturato di circa 10 milioni e un utile che a conti fatti dovrebbe essere intorno a un milione.

"Farmacie Comunali sta andato molto bene, il fatturato e l’utile dovrebbero crescere circa del 10 per cento rispetto all’anno precedente e cosa molto importante abbiamo restituito quasi un milione di capitale social a Lucca Holding e dunque al Comune, soldi che peraltro non intaccano la solidità dell’azienda il cui capitale resta di 2 milioni".

E a livello operativo?

"Abbiamo dato vita a una serie di attività sulle prevenzione e l’informazione, sui tumori al seno, sul diabete e abbiamo anche aderito al trimestre antinflazione con prezzi calmierati su molti prodotti. E su queste giornate di informazione siamo decisi a investire anche nel futuro".

Quali problematiche avete sul tavolo?

"In prospettiva, ma dovremo iniziare a ragionarne, quella della scadenza della concessione comunale che cadrà nel 2029".

Un suoi giudizio dopo sei mesi di presidenza.

"La società, come detto, va bene, sta crescendo e produce utili, nonostante in passato a mio avviso non sia stata considerata a sufficienza".

E’ stato nominato per volontà dell’amministrazione comunale che sostiene sin dalla campagna elettorale: che giudizio dà del primo anno e mezzo di governo Pardini?

"Il sindaco è persone perbene e di specchiata onestà. Questo primo tratto di mandato è complessivamente positivo, anche se a mio avviso è necessario incidere di più sulla macchina comunale, facendo crescere le motivazioni e i riconoscimenti ai dirigenti che conseguiranno successi. E poi...".

E poi?

"E poi, lo chiede la città, nel prossimo anno si inizi a incidere sulle scelte decisive, penso ai contenitori, all’urbanistica e alle stesse partecipate".

Fabrizio Vincenti