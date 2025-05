Farmacia Masoni in festa. Dieci anni e tre generazioni

La Farmacia Masoni del dottor Lorenzo Cerbai festeggia i primi dieci anni nella sede sulla via Romana al civico 231. Ma la festa e quelle dieci candeline in realtà parlano di una storia ben più lunga, una storia di tre generazioni iniziata quando il nonno del dottor Lorenzo Cerbai, nel dopoguerra, mise su la prima attività. Dopo Leopoldo nel 1970 fu poi lo zio Roberto a raccogliere il testimone fino al 2015.

A quell’epoca la farmacia si trovava nella centralissima via Fillungo, angolo piazza Scalpellini e per un paio di anni fu gestita da Beatrice Cristofani Masoni, molto conosciuta e apprezzata durante gli anni di insegnamento (chimica) nelle scuole superiori lucchesi. Poi, nel 2015 appunto, la decisione non facile di lasciare il centro e trasferirsi in via Romana.

“Una decisione che alla prova del tempo si è confermata giusta – sottolinea il dottor Lorenzo Cerbai – anche perchè, per la presenza di vari studi medici e la vicinanza del San Luca, si tratta in realtà di una zona particolarmente vocata, oltre ovviamente a offrire la comodità del parcheggio“. Dunque un’attività storica, per ben tre generazioni gestita dalla stessa famiglia. “La nuova sede ci ha consentito di ampliare i servizi e di rispondere sempre meglio alle esigenze dei nostri clienti che non finiremo mai di ringraziare – aggiunte il dottor Cerbai –. Quello dei dieci anni è un traguardo importante per me e per tutto lo staff a cui sono riconoscente, ma l’inizio di tutto è stato molto più lontano nel tempo, grazie al nonno Leopoldo“.

“La nostra filosofia – evidenzia – è quella di una farmacia di quartiere, vicina alle persone, dal punto di vista sanitario ma anche sociale, mettendo in campo diverse iniziative di solidarietà. Il nostro intento è quello di essere un punto di riferimento sempre più puntuale e efficiente anche sul fronte dei servizi“. Un fronte particolarmente ampio che va dai test sulle intolleranze alimentari, prova dell’udito, servizi di telemedicina ( Elettrocardiogramma, Holter Cardiaco 24h/48h, Holter Pressorio 24h), check up del capello oltre alle giornate d’incontro con specialisti della salute, del benessere e della bellezza. “La nuova sede ci ha consentito di offrire di più in termini di servizi al cliente, e questo è senz’altro per noi un punto essenziale, come pure di portare avanti iniziative solidali come il farmaco sospeso quella dell’associazione consulenza per la famiglia“.

Una bella festa, dieci candeline, per mettere il sigillo a questi dieci anni ma anche a una storia intergenerazionale che alla farmacia Masoni del dottor Cerbai parla da sola.

Laura Sartini