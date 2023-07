"Faremo ricorso al Tar" Polonia va al contrattacco

"Sono pronto a fare ricorso al Tar contro la revoca della concessione per l’impianto". Claudio Polonia, presidente della Real Academy Lucca, non ci sta e risponde, esponendo la sua versione dei fatti. Pur non nascondendosi, fa chiarezza sulle scelte e sulle motivazioni che l’hanno spinto a prendere alcune decisioni, chiedendo anche risposte all’amministrazione.

"La gestione dell’impianto sportivo l’ho avuta precisamente il 2 luglio del 2021, tramite bando. La voglia di migliorare la struttura, che ricordo essere comunale, c’è da sempre, come anche da accordi della concessione. Non ho fatto nessun lavoro che non andasse nell’indirizzo di migliorare il campo sportivo o che uscisse da quelli che sono i parametri della concessione, però nonostante le tante richieste, ogni volta che presentavo un progetto in Comune non ho mai avuto risposte".

Sono tante le questioni a tenere banco, dall’illuminazione ai campi da padel e il bar.

"Siamo in un vortice senza uscita, io non posso stare fermo in attesa che il Comune si faccia vivo. L’unica strada che ho avuto è quella di fare. Metà di colpe sono dell’amministrazione che non ha mai risposto. Io sono andato avanti, facendo migliorie in quello che è un impianto pubblico: ho speso 800mila euro e non mi sarei atteso di ricevere un trattamento simile da parte del Comune. Non è che non riconosco quello che ho fatto, ma divido le colpe con chi è stato latitante nel darmi il nullaosta. E va anche sottolineato come il Comue abbia delle colpe, poiché l’impianto differiva dal progetto in vari aspetti, come nel parcheggio e nel precedente impianto di illuminazione. Il Comune, poi, sta dimenticando l’impegno sociale della nostra società, con una campagna di diritto allo sport e campi estivi gratuiti per i bambini più bisognosi".

Due giorni fa, però, è arrivata la comunicazione ufficiale di revoca della concessione.

"Nel corso dei mesi, tre volte sono venuti i Vigili a vedere lo stato dell’impianto, senza però mai mettere sigilli o prendere altre iniziative. Il 5 giugno ho avuto un incontro con l’amministrazione, dove mi è stato detto di presentare una memoria difensiva, cosa che ho fatto entro il 12 giugno come richiesto. Da quel momento non ho più sentito nessuno fino alla lettera di revoca della concessione. A questo punto io andrò avanti e farò ricorso al Tar, perché questa decisione venga fermata subito. Chiedo che venga fatta una sanatoria, il Comune per le sue parti, io per le mie e sono pronto a spendere per farlo. Non ho intenzione di lasciare l’impianto, e se non riuscissimo a parlare e trovare un accordo con il Comune, sono pronto anche a fargli causa per danni economici e di immagine".

Iacopo Nathan