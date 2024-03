"Fare impresa è come scalare". Bergamini, sfide vinte e futuro

Un grande successo d’applausi e riconoscimenti dai 700 imprenditori presenti a Milano che hanno ascoltato dalla viva voce del noto alpinista lucchese Riccardo Bergamini i suoi racconti. Storie di sfide superate, di imprese memorabili e momenti di ispirazione per tutti i presenti. "Lasciare un’impronta efficace e positiva in un così importante e grande evento organizzato dal Rocket Sharing Club che ha vantato la partecipazione di illustri ospiti tra i quali Urbano Cairo, Tonino Lamborghini, Marco Landi ex presidente di Apple, Farinetti oltre ad altri importanti e famosi imprenditori, mi ha veramente emozionato e dato tanta autostima e consapevolezza".

Intervistato sul palco da Vanessa Grey, speaker Radiofonica di Radio RTL 102.5, Bergamini ha spiegato le similitudini esistenti fra scalare e fare impresa, il mettersi in gioco credendo in quello che si fa, perseguendo gli obiettivi con competenza, passione, umiltà, sacrificio e scaltrezza. Elementi imprescindibili per arrivare al successo. Un vero successo, non fondato sull’argilla, ma su solide fondamenta “rocciose” proprio come quelle che Bergamini è “solito” scalare.

"Non bisogna avere paura del futuro - ha detto l’alpinista lucchese nella convention milanese - , bisogna piuttosto capirlo e prepararsi ad affrontare l’inevitabile cambiamento per migliorarsi e crescere senza però mai dimenticare le proprie radici. Chi si ferma al presente ha già perso. Ed è così anche in montagna, se fossi un mero nostalgico delle mie scalate e dei miei sogni realizzati non avrei la forza di farne altre e di sognare nuove avventure. Raggiunta una cima si pensa alla prossima, reinventarsi sempre!".

Bergamini, che è “volato” più volte oltre gli ottomila, ha ricevuto diverse richieste per partecipare a grandi eventi e future partnership, prossimamente anche nella nostra città e provincia.

Bergamini, la sua nuova vita sarà raccontarsi e motivare? Un mental coach?

"Se son rose fioriranno, è senza ombra di dubbio un nuovo mondo che mi piace. Venerdì sarò in diretta alle ore 22 per un’intervista su un’importante radio nazionale, RTL Play (digitale 233 Sky 737), a breve inizierò a scrivere il mio secondo libro, ma la mia voglia di esplorare, partire, faticare, gioire e piangere sulle montagne più alte della terra è immortale. Ho già quasi interamente definito la mia nuova spedizione alpinistica per questo 2024, su una montagna molto alta in un Paese diverso rispetto all’anno scorso. E così ho già svelato che non andrò in Nepal!".

L.S.