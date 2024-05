Far West a San Concordio. Prima spara in aria poi minaccia due donne

Una scena da film western, da saloon, con spari in aria e il panico totale tra i presenti. E’ quanto successo ieri pomeriggio in un parcheggio all’esterno di un supermecato di San Concordio, intorno alle 17.30. Tra lo sgomento generale, infatti, un uomo di 59 anni, ha estratto una pistola, sparando all’impazzata in aria. Fortunatamente l’arma si è poi rivelata una scacciacani, ma la paura da parte di tutti i presenti è stata tantissima, con scene di paura che si sono consumate in piena città e alla luce del sole.

A quel punto è arrivata la segnalazione alle forze dell’ordine, con la polizia che è stata allarmata per un uomo in piena città con un’arma in mano. A quel punto le volanti si sono precipitate sul posto, ma la situazione era tutt’altro che vicina alla conclusione. Il 59enne, infatti, si è inizialmente disfatto dell’arma, proseguendo la sua camminata folle verso la chiesa di San Concordio.

Diventato un vero pericolo pubblico, urlando contro tutti i passanti e le persone che trovava a tiro, l’uomo, un tossicodipendente già noto alle forze dell’ordine, ha attuato la seconda parte del suo pomeriggio dell’orrore. Mentre continuava il suo percorso, secondo una prima ricostruzione, avrebbe affiancato due donne ferme in auto, mostrando loro un coltello e minacciandole di morte.

Non sembrerebbe un tentativo di furto, ma solo un gesto dettato dalla pazzia del momento, con parole e gesti veramente pesanti nei confronti delle due, che sono rimaste all’interno dell’abitacolo. Alla vista delle forze dell’ordine, l’uomo, ha cercato in fretta e furia di liberarsi del coltello, dopo aver già gettato via la pistola scacciani. Le volanti della polizia lo hanno intercettato all’altezza di una nota pizzeria della zona, mentre stava trafficando con i suoi arnesi. A quel punto è nata una colluttazione tra il 59enne e gli agenti, che hanno cercato di fermarlo, non senza fatica. Un poliziotto, infatti, nel tentativo di placarlo è finito a terra, riportando delle escoriazioni.

Una volta ripristinata la calma, l’uomo è stato prima accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale San Luca e poi arrrestato e portato in carcere, per reati di resistenza a pubblico ufficiale, violenza privata,minacce aggravate, porto abusivo di armi e procurato allarme

Iacopo Nathan