Far Away allo Scompiglio I venti danzatori di Try

Si intitola Far away il secondo e ultimo appuntamento con i danzatori e le danzatrici di Try Generation 1, in programma domani alle 18.30 e, in replica, alle 20.30, nello spazio performativo della Tenuta dello Scompiglio a Vorno. La coreografia è stata ideata per l’occasione dalla direttrice artistica del progetto, Marta Coronado, ex ballerina dell’applaudita compagnia Rosas di Bruxelles, oggi co-direttrice del centro coreografico La Faktoria di Pamplona, e coinvolge i venti giovani artisti internazionali che hanno preso parte alla prima edizione di Try, acronimo di International training and research program for young dancers.

La performance vedrà l’alternarsi, sul palco, di duetti, trii, quartetti ed ensemble su composizioni vocali e strumentali che ripercorrono idealmente la storia della musica dal periodo barocco alle sonorità elettroniche dell’era contemporanea. Uno spettacolo che corona l’intenso lavoro condotto dallo scorso ottobre negli spazi di Motore 592 in via Civitali a Lucca, di proprietà della coreografa newyorkese Stefanie Nelson, messi a disposizione per questo progetto formativo promosso dall’associazione Amici delle arti Aps.

Nove mesi di lezioni, allenamenti e masterclass per i venti danzatori, tra i 18 e i 23 anni, selezionati la scorsa estate tra gli oltre settanta candidati alle audizioni di Lucca, Firenze, Bruxelles e Vienna. Gli allievi scelti provengono da molti Paesi europei – Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Spagna – , dalla Tunisia e dall’Argentina. Per cinque di loro, grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, sono state messe a disposizione borse di studio del valore complessivo di 10mila euro: un determinante incentivo a proseguire il percorso verso la danza professionistica, finalità dell’intero progetto. Direttrice organizzativa e responsabile di questo programma internazionale di ricerca e formazione nella danza contemporanea e nelle arti del movimento è Elisabetta Fiorini, insegnante al Liceo musicale “Passaglia“ di Lucca e direttrice della scuola Fuoricentro Danza di San Concordio.

I danzatori di Try Generation 1: Angela Addiego Mobilio, Beatrice De Carli, Riccardo Casillo, Sofi Duggan, Lora Ensing, Ariadna Gelabert, Rosa Guri Cabero, Alexandra Krichevska, Katharina Lehner, Gisela Marcé Atienza, Adriana Martinez Moreno, Paula Peiro Navarro, Lena Piazza, Marcela Sanchez Pinazo, Suiti Sanchi Cusò, Margot Sauvetre, Luna Stalliviere, Gaia Tamagnini, Clara Tena Garces e Aymen Trabelsi. Spettacolo a ingresso libero (info 340.8925831).