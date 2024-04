Fanucchi resta presidente. Voto unanime alla 50&Più

Conferma per Antonio Fanucchi alla presidenza di 50 & Più Associazione provincia di Lucca. Questo l’esito di un percorso partecipativo apertosi la scorsa settimana – mercoledì 27 marzo per la precisione – con l’assemblea dei soci tenutasi a Palazzo Sani e che ha portato alla nomina del nuovo Consiglio direttivo. Organo, questo, che si è poi riunito mercoledì sempre a Palazzo Sani, decretando la conferma all’unanimità e per acclamazione di Fanucchi.

Suo vicepresidente vicario sarà Morena D’Antraccoli, con Rossana Sebastiani che è invece l’altro vicepresidente. Completano il direttivo Rosa Conte, Cinzia Repetti, Daniela Bongiorni, Pisani Piera, Renzo Avenante e Elena Pasquini. Il neo presidente – che resterà in carica per 5 anni e che attualmente riveste anche le cariche di presidente regionale e vicepresidente nazionale del Sistema 50&Più – ha poi assegnato alcune deleghe ai consiglieri: D’Antraccoli e Bongiorni saranno referenti per il turismo; la stessa Bongiorni e Sebastiani si occuperanno di eventi; Sebastiani curerà anche i rapporti con gli enti pubblici; Rosa Conte guiderà l’attività della Università 50&Più Lucca con deleghe anche a cultura e formazione; Repetti sarà referente per la comunicazione e Avenante per le attività sportive, oltre a Pisani e Pasquini che avranno la responsabilità dello sviluppo delle zone. Per Fanucchi, da anni figura di riferimento a livello locale e nazionale per il Sistema 50 & Più, un riconoscimento per il gran lavoro svolto in ambito sociale, culturale e promozionale. “In primo luogo – afferma Antonio Fanucchi – intendo ringraziare tutte le persone che hanno deciso di rinnovarmi la loro fiducia. Anche in questo 2024 sono tante le sfide che ci attendono: in primo luogo la conclusione degli eventi legati al centenario di Puccini che, per la nostra associazione, sono iniziati già nel 2022. Nei prossimi mesi dunque andremo a completare un programma su base triennale, con un grande spettacolo conclusivo ricco di sorprese che si svolgerà all’interno del Teatro del Giglio e che vuole essere un omaggio al Maestro e a tutta la città di Lucca”.

“A questo – aggiunge Fanucchi – affianchiamo la consueta e ricchissima attività della Università 50&Più, alla quale prendono parte circa 500 persone l’anno, con corsi che si svolgono a Lucca, a Capannori per la Piana e a Massarosa per la Versilia. Di questo contenitore fa parte anche l’attività delle nostre compagnie teatrali, le cui esibizioni vengono richieste da più parti della provincia”. “Il nostro obiettivo – conclude il riconfermato presidente – è quello di creare un movimento sempre più forte di persone che abbiano il piacere di trascorrere con noi tempo di qualità. E al tempo stesso di dare lustro alla nostra associazione, attraverso momenti come il premio regionale Mercurio della 50&Più, che lo scorso anno abbiamo avuto l’onore di ospitare a Lucca”. A Fanucchi le congratulazioni anche da parte dell’intera struttura di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, attraverso il presidente Rodolfo Pasquni e la direttrice Sara Giovannini.