Fanucchi protagonista al BarLume

C’era anche lui, l’attore lucchese Nicola Fanucchi, nella seconda puntata della seguitissima serie Sky ‘I Delitti del BarLume’, andata in onda venerdì sera. Un ruolo centrale nel film in cui interpreta Gianfranco Lenzi, fratello di Oscar misteriosamente trovato morto durante una battuta di caccia. Un giallo che si infittisce, senza mia tralasciare - tratto distintivo della serie tv ambientata all’isola d’Elba - un approccio ironico e dissacrante. Pane per i denti dell’abile e disincantata commissaria Fusco, interpretata da Lucia Mascino. Nel cast anche Alessandro Benvenuti e Filippo Timi (anche loro nella battuta di caccia) oltre a Corrado Guzzanti e Stefano Fresi. “I Delitti del BarLume - commenta Nicola Fanucchi - non sono solo un’iconica serie TV, sono uno stile di vita. Un incontro di eccellenze dove la leggerezza è solo apparente e quando si ride, come direbbe Gogol, ridiamo di noi stessi. È un grande piacere far parte del cast di questa nuova stagione. Il mio Gianfranco Lenzi è arrivato nel secondo episodio. La mia regista è la splendida Milena Cocozza. Per fortuna – scherza Fanucchi – non so se il pisano Roan Johnson avrebbe mai scelto un lucchese”.

Laura Sartini