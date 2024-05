Fanucchi guida 50&Più Toscana. Prestigiosa conferma per 5 anni

Una serie di riconoscimenti a tamburo battente e e in continua crescita per Antonio Fanucchi che nei giorni scorsi è stato confermato alla guida del Sistema 50 & Più Toscana. La decisione – per acclamazione – è stata presa durante una riunione tenutasi nella sede di Confcommercio Toscana a Firenze, alla quale hanno preso parte i presidenti delle 50 & Più delle dieci province toscane fra i quali lo stesso Fanucchi, che poche settimane fa era stato rieletto alla guida della 50 & Più di Lucca.

Con la conferma del prestigioso incarico, Fanucchi resterà alla guida dell’organismo regionale per altri 5 anni, vale a dire sino al 2029. Si tratta per lui del terzo mandato consecutivo da presidente toscano dell’Associazione, a testimonianza della bontà del lavoro svolto sinora. “Non posso che ringraziare di cuore i colleghi – afferma Fanucchi – per questo ennesimo attestato di stima e fiducia nei miei confronti, che cercherò di ripagare con il massimo impegno e il lavoro“.

“Le sfide che ci attendono per il prossimo quinquennio – annuncia Fanucchi – sono tante, ma con il contributo di tutti sono sicuro che riusciremo a far crescere ulteriormente il nostro Sistema che, lo sottolineo con orgoglio, rappresenta una delle più importanti realtà associative della Toscana per numero di iscritti e qualità delle iniziative culturali e aggregative proposte. Fra i primi progetti allo studio c’è una grande festa in programma a Firenze a ottobre, i cui dettagli verranno svelati in seguito”. Vicepresidente sarà Loretta Raffaelli, presidente in carica di 50 & Più Livorno. A Fanucchi le congratulazioni e i migliori auguri di un buon lavoro da parte del presidente e della direttrice di Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini.

A inizio di aprile per Antonio Fanucchi era arrivata anche la conferma alla carica di presidente provinciale di 50 & Più, l’università “over“ alla quale prendono parte circa 500 persone l’anno con corsi che si svolgono a Lucca e a Capannori per la Piana. “Il nostro obiettivo – conclude il riconfermato presidente – è quello di creare un movimento sempre più forte di persone che abbiano il piacere di trascorrere con noi tempo di qualità“.

L.S.