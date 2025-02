Fantozzi ricorda Puccetti ’Urbanista indimenticabile’

Vittorio Fantozzi, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio Regionale, ricorda l’architetto Luigi Puccetti, scomparso a 66 anni. “Ci sono figure di lucchesi – commenta – che da sole impongono per solo moto d’animo, la necessità di un vivo ricordo dell’opera prestata con la propria vita, anche nell’ora del doloroso momento del commiato. L’architetto Luigi Puccetti, al di là degli affetti che mi legano ai familiari e a coloro che l’hanno conosciuto e vissuto, è stato molto più di questo nel vasto panorama della vita pubblica della nostra provincia nella quale la sua vita da urbanista resterà impressa. A loro vada tutta la vicinanza e il cordoglio di chi l’ha conosciuto e condiviso un percorso, gli amministratori e i dipendenti. Ed è esattamente in quello scenario che nell’esperienza amministrativa come sindaco di Montecarlo il mio cammino ha incrociato il suo, assieme al collega Massimo, nel redigere gli strumenti urbanistici che sono ancora oggi caposaldo della tutela e del percorso di valorizzazione della Montecarlo che abbiamo potuto imparare ad amare ancora di più assieme“.