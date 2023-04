Fantozzi: “Grazie a noi 200mila euro“

“Grazie a Fratelli d’Italia arriva una risposta ambientale importante per Lucca con 200mila euro per il Parco fluviale! La Regione ha dato il via libera all’accordo fra Regione e Comune di Lucca per la progettazione e realizzazione delle opere di riqualificazione ambientale del parco fluviale del Serchio. Un finanziamento che arriverà grazie all’approvazione, lo scorso dicembre, di un ordine del giorno di Fratelli d’Italia collegato alla legge di bilancio”. Lo dice il consigliere regionale di FdI, Vittorio Fantozzi.

“Lo stanziamento di 200mila euro era stato inserito in un ordine del giorno su mia iniziativa e del capogruppo Francesco Torselli, e grazie all’interessamento dell’assessore Nicola Buchignani e al coordinatore comunale di Fdi, Marco Martinelli - sottolinea Fantozzi - L’amministrazione comunale così riqualificherà le aree del parco fluviale piantando più alberi e aumentando le attrezzature per favorirne la fruibilità da parte dei cittadini. La spesa complessiva è di un milione e 300mila euro, di cui 550mila con fondi del Pnrr, 200mila di contributo regionale ed il rimanente dal Comune di Lucca".