Fantozzi: "Altri dossier da portare a Roma"

Un partito in salute che cresce nei numeri e nei ruoli. Questo è Fratelli di Italia, con il cui consigliere regionale Vittorio Fantozzi, facciamo il punto partendo dai recenti inciontri con le associazioni di categoria. Cosa sta emergendo? "Il rapporto è sempre stato costante, e, a detta di molti protagonisti della vita economica della provincia, siamo gli unici a mantenerlo. Siamo all’opposizione in Regione ma adesso siamo al Governo del Paese, e quindi mettiamo a disposizione i contatti con membri dell’esecutivo e parlamentari a noi vicini. Il governo Meloni è apprezzato per l’investimento iniziale contro il caro bollette, per le prime misure di carattere fiscale, per alcune idee che potrebbero valorizzare il tessuto artigianale come il Liceo del Made in Italy, per l’attenzione al tema della sovranità energetica. Viene auspicato un impegno sempre maggiore sul fronte dell’accesso al credito, dell’innovazione tecnologica, della riduzione della burocrazia. Molte, invece, le criticità riscontrate nell’operato della Giunta regionale, troppo elefantiaca nel venir incontro alle esigenze dei produttori". Il partito sembra godere di un’ottima “salute” in provincia di Lucca con un vero e proprio exploit degli iscritti "Quasi mille tessere, un numero raddoppiato nell’ultimo biennio che fa il pari con la crescita elettorale. Alle elezioni politiche del 2022 siamo...