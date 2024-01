Fantasmi di Auschwitz a Villa Bottini. Taglio del nastro corale alla mostra. La “memoria“ stavolta non divide

Al via le iniziative del Comune in vista del 27 gennaio, Giornata della Memoria, con il taglio del nastro avvenuto ieri mattina nei sotterranei di villa Bottini della mostra dedicata alla Shoah. E’ qui che grazie al lavoro del fotografo e ideatore del progetto Fiorenzo Sernacchioli, il visitatore può accedere a un percorso che lo porta al centro di ciò che furono negli anni Quaranta i campi di concentramento nazisti in Europa. Un percorso non facile, che è un esplicito invito alla riflessione. La mostra resterà aperta fino all’8 febbraio in orario 9.30-17.30.

Una inaugurazione corale, alla quale hanno preso parte anche alcune classi di scuole superiori del territorio, assieme a molte autorità civili e militari cittadine, fra cui il sindaco Mario Pardini, il prefetto Giuseppa Scaduto, la consigliera regionale Valentina Mercanti, il vice presidente della Provincia Nicola Conti, il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il consigliere della comunità ebraica di Pisa e delegato per Viareggio e Lucca, Paolo Molco, la dirigente dell’ufficio scolastico territoriale di Lucca e Massa Carrara, Ilaria Baroni, assessori e consiglieri comunali.

Dopo un breve saluto nell’atrio della villa, dove l’autore delle foto e ideatore del progetto Fiorenzo Sernacchioli ha spiegato la genesi della mostra, legata per lui a vicende familiari e a una lunga ricerca personale, si è svolta la visita. Un percorso che inizia nel buio del corridoio che immette in una sala dove sono accatastati barattoli di Ziklon B, a rievocare le camere a gas dove le persone non morivano sparse, ma accatastate le une sulle altre, alla ricerca di aria.

Una seconda ricostruzione rievoca invece le deportazioni di massa: un troncone di ferrovia, un catino di zinco, che nei vagoni merci dove venivano ammassate le persone serviva come latrina. Dal buio delle prime stanze si esce infine in quella che è la mostra fotografica vera e propria, dove una luce fredda illumina i 36 scatti in bianco e nero, con formato prevalente 70x50, stampati su carta cotone 100% naturale: immagini di oggetti, anche questi accatastati (scarpe, occhiali, ma anche capelli), immagini di interni (corridoi, una stanza della tortura) e molte immagini di esterni di quelli che furono, negli anni Quaranta del secolo scorso, due luoghi deputati al genocidio.