‘Fantasmi di Auschwitz’, 3.500 visitatori

Circa 3.500 persone circa, fra gruppi di studenti, insegnanti e cittadini singoli hanno visitato fino ad oggi la mostra “I fantasmi di Auschwitz” a villa Bottini, fortemente voluta dal Comune di Lucca che l’ha inserita nel calendario delle iniziative per il Giorno della Memoria, e sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. Lunedì anche il presidente del consiglio della regione Toscana Antonio Mazzeo ha voluto recarvisi, accolto in questa visita dal sindaco Mario Pardini, che ha fatto gli onori di casa, e dallo stesso Fiorenzo Sernacchioli, ideatore della mostra e autore delle 36 fotografie esposte.

“‘I fantasmi di Auschwitz’ è una esposizione a cui teniamo molto – dichiara il sindaco Pardini – voluta da me e dal presidente della Fcrl Bertocchini nel ricco calendario di iniziative per commemorare il Giorno della Memoria organizzate dal Comune di Lucca, non solo per l’importanza del messaggio, ma anche per come viene trattata e divulgata la delicata materia storica: un percorso innovativo ed immersivo, che non si limita a foto ed immagini, ma utilizza anche suoni ed installazioni per ‘vivere’ il racconto di una pagina terribile del passato come un vero e proprio viaggio sensoriale, per far capire a fondo il significato di quello che è successo come monito perché non si ripeta. Mai più”.

La mostra resterà aperta ancora due giorni, fino a domani. L’orario è continuato, dalle 9.30 alle 17.30. L’ingresso è libero.